«Концерн Калашников» потребовал изъять партию контрафактных игрушек в Екатеринбурге

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Екатеринбургские таможенники задержали партию пластиковых игрушек в виде пистолетов и автоматов. Поводом для этого, по словам начальника таможни Екатеринбурга Эдуарда Туранова, стало заявление АО «Концерн Калашников» о том, что товар имеет признаки контрафакта, так как игрушки копируют внешний вид автомата до степени смешения.Во время досмотра партии игрушек, которые уральский бизнесмен привез из КНР, у сотрудников таможни возникли сомнения, соблюдал ли декларант права интеллектуальной собственности.«Концерн Калашников» подтвердил, что не давал уральцу разрешения на использование интеллектуальных прав, и у игрушечного оружия есть признаки контрафакта. Товар, являющийся предметом правонарушения был изъят. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — заявил Эдуард Туранов.