УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:21

«Концерн Калашников» потребовал изъять партию контрафактных игрушек в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Екатеринбургские таможенники задержали партию пластиковых игрушек в виде пистолетов и автоматов. Поводом для этого, по словам начальника таможни Екатеринбурга Эдуарда Туранова, стало заявление АО «Концерн Калашников» о том, что товар имеет признаки контрафакта, так как игрушки копируют внешний вид автомата до степени смешения.

«Концерн Калашников» потребовал изъять партию контрафактных игрушек в Екатеринбурге

Во время досмотра партии игрушек, которые уральский бизнесмен привез из КНР, у сотрудников таможни возникли сомнения, соблюдал ли декларант права интеллектуальной собственности.

«Концерн Калашников» потребовал изъять партию контрафактных игрушек в Екатеринбурге

«Концерн Калашников» подтвердил, что не давал уральцу разрешения на использование интеллектуальных прав, и у игрушечного оружия есть признаки контрафакта. Товар, являющийся предметом правонарушения был изъят. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — заявил Эдуард Туранов.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.05.2019 На Урале задержали 3 тыс. контрафактных игрушек под товарным знаком Ferrary

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Таможенники выявили партию контрафактных детских игрушек — 3 тыс. пластмассовых ...

01.12.2017 Екатеринбургская таможня задержала контрафактные игрушки на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни задержали крупную партию контрафактных мягких ...

28.07.2017 В Екатеринбурге таможенники задержали партию контрафактных игрушек из Китая

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли незаконный ввоз контрафактной партии ...

25.12.2014 Концерн «Калашников» зарегистрирует торговый знак «АК-47»

Концерн «Калашников» решил зарегистрировать словесный товарный знак «АК-47». Об этом сообщает «Интерфакс». ...

17.05.2010 ООО «Торговый дом «Игрушка» уличено в попытке импорта контрафактных товаров, маркированных товарным знаком «Disney»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2010. В результате таможенного досмотра специалистами отделения защиты прав интеллектуальной ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (321)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18