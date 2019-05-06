«Концерн Калашников» потребовал изъять партию контрафактных игрушек в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. Таможенники выявили партию контрафактных детских игрушек — 3 тыс. пластмассовых ...01.12.2017 Екатеринбургская таможня задержала контрафактные игрушки на 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни задержали крупную партию контрафактных мягких ...28.07.2017 В Екатеринбурге таможенники задержали партию контрафактных игрушек из Китая
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли незаконный ввоз контрафактной партии ...25.12.2014 Концерн «Калашников» зарегистрирует торговый знак «АК-47»
Концерн «Калашников» решил зарегистрировать словесный товарный знак «АК-47». Об этом сообщает «Интерфакс». ...17.05.2010 ООО «Торговый дом «Игрушка» уличено в попытке импорта контрафактных товаров, маркированных товарным знаком «Disney»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2010. В результате таможенного досмотра специалистами отделения защиты прав интеллектуальной ...