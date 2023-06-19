Уральская таможня изъяла из оборота 720 детских машинок с незаконно нанесенным товарным знаком

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Уральская электронная таможня через Арбитражный суд Свердловской области доказала факт ввоза в страну детских игрушек с незаконно нанесенным товарным знаком. У нарушителя изъяли груз, а его самого оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Речь идет о партии товара весом 2,2 т стоимостью 500 тыс. руб. Груз был размещен на Челябинском таможенном посту. В ходе проверки информации об импорте у инспектора вызвали подозрения пластмассовые машинки (более 8 тыс. штук). На корпусах 720 из них был изображен бренд, схожий до степени смешения с товарным знаком BMW AG. Правообладатель подтвердил, что разрешения предпринимателю на использование интеллектуальных прав не давал. Импортер нарушил таможенное законодательство.



«Товар из торгового оборота изъят. Сейчас мы готовим документы для признания контрафактных игрушек бесхозяйными с последующей передачей их в социальные учреждения. Игрушки имеют сертификат соответствия и безопасны для детей старше трех лет. Надеемся, что совсем скоро 720 машинок порадуют детвору», — прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.