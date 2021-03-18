Свердловский губернатор заявил об отсрочке строительства кремниевого завода в «Титановой долине»

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отсрочке строительства кремниевого завода на территории особой экономической зоны «Титановая долина». Об этом сообщает департамент информполитики региона.
По словам Е. Куйвашева, окончательное решение будет принято после получения результатов экологической экспертизы и всех согласований.
«Обратилась компания с намерением стать резидентом «Титановой долины» – с размещением этого производства. Но мы же с вами понимаем, что вкладывать деньги, создавать рабочие места и ухудшать экологию никто не собирается. Проект, который предложен потенциальным, возможным будущим резидентом – а они еще не резиденты особой экономической зоны – будет проходить детальную экологическую экспертизу. Когда она будет пройдена, он будет предложен на рассмотрение общественников, активистов, тех, кто интересуется этим вопросом», — сказал губернатор.
Ранее УрБК сообщал, что министерство инвестиций и развития Свердловской области расторгло соглашение с компанией «Микромет», которая являлась резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». В феврале стало известно, что министерство подало исковое заявление о расторжении договора с компаниями «Микромет» и Huhtamaki.
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