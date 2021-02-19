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Власти Свердловской области расторгли соглашение с еще одним резидентом ОЭЗ «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Министерство инвестиций и развития Свердловской области расторгло соглашение с компанией «Микромет», которая являлась резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

В феврале стало известно, что министерство подало исковое заявление о расторжении договора с компаниями «Микромет» и Huhtamaki.

«К сожалению, компания АО «Микромет» так и не выполнила существенные условия соглашения: компанией так и не было начато строительство; а также не был осуществлен заявленный объем инвестиций», — поясняли в министерстве инвестиций и развития Свердловской области.

В планах компании «Микромет» был запуск производства титанового порошка. Huhtamaki намеревалось организовать на территории ОЭЗ производство упаковки для яиц и держателей для стаканов из вторсырья.

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