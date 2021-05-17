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Вчера, 15:22

Совет Федерации согласовал Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Совет Федерации (СФ) поддержал назначение заместителя прокурора Новосибирской области на должность прокурора Свердловской области. Соответствующее решение сенаторы приняли сегодня во время очередного заседания верхней палаты.

Ранее кандидатуру Б.Крылова на должность прокурора Свердловской области представил президент РФ Владимир Путин.

Кроме Свердловской области сенаторы рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров Кемеровской, Челябинской, Тульской, Новгородской областей, а также Приморского Края и Республики Карелия.

Как сообщил сенатор Андрей Клишас, обсуждение кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ прошло на совместном заседании профильных комитетов СФ. По всем представленным президентом кандидатам комитеты приняли положительное решение.

«Решение о назначении примет президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями», — сообщил А.Клишас.

Как сообщал УрБК, неофициальная информация об отставке прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова появилась в феврале 2021 года. Он возглавлял надзорное ведомство с 2011 года. В настоящее время прокуратурой региона в статусе и. о. руководит Владимир Маленьких.

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