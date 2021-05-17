Совет Федерации согласовал Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Совет Федерации (СФ) поддержал назначение заместителя прокурора Новосибирской области на должность прокурора Свердловской области. Соответствующее решение сенаторы приняли сегодня во время очередного заседания верхней палаты.
Ранее кандидатуру Б.Крылова на должность прокурора Свердловской области представил президент РФ Владимир Путин.
Кроме Свердловской области сенаторы рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров Кемеровской, Челябинской, Тульской, Новгородской областей, а также Приморского Края и Республики Карелия.
Как сообщил сенатор Андрей Клишас, обсуждение кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ прошло на совместном заседании профильных комитетов СФ. По всем представленным президентом кандидатам комитеты приняли положительное решение.
«Решение о назначении примет президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями», — сообщил А.Клишас.
Как сообщал УрБК, неофициальная информация об отставке прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова появилась в феврале 2021 года. Он возглавлял надзорное ведомство с 2011 года. В настоящее время прокуратурой региона в статусе и. о. руководит Владимир Маленьких.
УрБК, Челябинск, 17.05.2021. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации несколько кандидатур на ...17.05.2021 Президент РФ рекомендовал Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации (СФ) несколько ...03.11.2011 На должность прокурора Свердловской области предложена кандидатура Сергея Охлопкова
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил кандидатуру Сергея Охлопкова на должность прокурора Свердловской области. ...03.11.2011 Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил на должность прокурора Свердловской области кандидатуру Сергея Охлопкова
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2011. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил кандидатуру Сергея Охлопкова на должность ...12.10.2011 Совет Федерации РФ приступает к рассмотрению вопроса о назначении на должность руководителя управления Генеральной прокуратуры по УрФО Юрия Пономарева
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2011. Совет Федерации РФ в ходе очередного заседания рассмотрит вопрос о назначении на ...