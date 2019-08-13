Президент РФ рекомендовал Бориса Крылова на должность прокурора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации (СФ) несколько кандидатур на вакантные должности прокуроров в ряде субъектов, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Так, на должность прокурора Свердловской области представлена кандидатура первого заместителя прокурора Новосибирской области Бориса Крылова.
Кандидатуры на вакантные должности прокуроров рассмотрят комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 18 мая 2021 года они проведут совместное заседание.
Добавим, что в феврале 2021 года появилась неофициальная информация об отставке прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Он возглавлял надзорное ведомство с 2011 года. В настоящее время прокуратурой региона в статусе и. о. руководит Владимир Маленьких.
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