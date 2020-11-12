УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:04

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Компания «УКС Каменскстрой» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс») построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

«Решение о реализации проекта по возведению в городе центра развития бокса принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контракт на строительство данного объекта выиграла компания ООО СК «УКС Каменскстрой». Предприятие стало генеральным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ. Заказчику — управлению капитального строительства Каменска-Уральского — объект будет передан полностью готовым к эксплуатации», — говорится в сообщении.

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

Центр развития бокса появится в новом микрорайоне Южном. Это активно развивающийся территория Каменска-Уральского, на которой возводится современное жилье, появляется социальная инфраструктура. Силами «УКС Каменскстрой» в 2019 здесь построена школа на 1 тыс. 275 мест. В прошлом году — ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест.

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

В новом спортивном учреждении будут заниматься не только подготовкой профессиональных боксеров, но и повышением квалификации тренеров, судей, менеджеров и других профильных специалистов. Кроме того, в спортивном комплексе планируют проводить соревнования различного уровня. Центр бокса объединят с существующими школой и детским садом, он станет частью городского образовательно-спортивного кластера.

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

В четырехэтажном здании разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал.

По контракту, передать объект заказчику застройщик должен в IV квартале 2022 года. Цена контракта составляет 387,5 млн руб.

«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

Отметим, «УКС Каменскстрой» располагает всеми необходимыми компетенциями для строительства социальных объектов и реновации общественных пространств. Так, в настоящее время компания заканчивает возведение детского сада в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Несколько лет назад в микрорайоне Южный в Каменске-Уральском выполнено благоустройство парка «Молодежный», также строители провели комплексное благоустройство городского парка «Космос». Место отдыха дополнилось памп-треком и скейт-парком, признанными самыми большими по площади в Свердловской области и за Уралом.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.11.2020 «Атомстройкомплекс» завершил строительство детского сада в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. «Атомстройкомплекс» в рамках нацпроекта «Демография» завершил строительство детского ...

09.10.2020 Свердловский губернатор проинспектировал строительство детского сада в Каменске-Уральском, который возводит «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал строительство ...

17.09.2020 «Атомстройкомплекс» построит первый в Екатеринбурге детский сад с безбарьерной средой

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2020. До конца этого года компания «Атомстройкомплекс» введет в эксплуатацию два новых ...

01.09.2020 В Каменске-Уральском и Невьянске открылись построенные «Атомстройкомплексом» новые школы

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. Сегодня, 1 сентября, открылись девять новых школ в городах Свердловской области: ...

21.07.2020 «Атомстройкомплекс» начал строительство детского сада в екатеринбургском микрорайоне Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. В екатеринбургском микрорайоне Солнечный началось возведение детского сада на 250 мест. ...

Популярные новости
19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику20.04.2021Незаконный миллион19.04.2021«Находим покрышки и кирпичи»20.04.2021«Восемь негритят» Свердловской области21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента
Архив новостей
Май 2021 (307)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18