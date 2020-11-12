«Атомстройкомплекс» построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Компания «УКС Каменскстрой» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс») построит в Каменске-Уральском Центр развития бокса, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».



«Решение о реализации проекта по возведению в городе центра развития бокса принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контракт на строительство данного объекта выиграла компания ООО СК «УКС Каменскстрой». Предприятие стало генеральным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ. Заказчику — управлению капитального строительства Каменска-Уральского — объект будет передан полностью готовым к эксплуатации», — говорится в сообщении.







Центр развития бокса появится в новом микрорайоне Южном. Это активно развивающийся территория Каменска-Уральского, на которой возводится современное жилье, появляется социальная инфраструктура. Силами «УКС Каменскстрой» в 2019 здесь построена школа на 1 тыс. 275 мест. В прошлом году — ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест.







В новом спортивном учреждении будут заниматься не только подготовкой профессиональных боксеров, но и повышением квалификации тренеров, судей, менеджеров и других профильных специалистов. Кроме того, в спортивном комплексе планируют проводить соревнования различного уровня. Центр бокса объединят с существующими школой и детским садом, он станет частью городского образовательно-спортивного кластера.







В четырехэтажном здании разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал.



По контракту, передать объект заказчику застройщик должен в IV квартале 2022 года. Цена контракта составляет 387,5 млн руб.







Отметим, «УКС Каменскстрой» располагает всеми необходимыми компетенциями для строительства социальных объектов и реновации общественных пространств. Так, в настоящее время компания заканчивает возведение детского сада в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Несколько лет назад в микрорайоне Южный в Каменске-Уральском выполнено благоустройство парка «Молодежный», также строители провели комплексное благоустройство городского парка «Космос». Место отдыха дополнилось памп-треком и скейт-парком, признанными самыми большими по площади в Свердловской области и за Уралом.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»