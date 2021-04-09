Стройматериалы для частных домов в России за полгода подорожали от 30 до 150%

Цены на пиломатериалы в РФ за последний год увеличились вдвое ...

УрБК, Москва, 09.04.2021. Цены на квартиры в новостройках России выросли из-за пандемии, оттока мигрантов и удорожания ...

В правительстве РФ связали рост цен на жилье с оттоком мигрантов и удорожанием стройматериалов

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2020. Спрос на строительные и отделочные материалы в Нижнем Тагиле по итогам первой недели ...

Спрос на стройматериалы в Нижнем Тагиле в апреле 2020 года вырос на 66%

В Екатеринбурге строительные материалы подорожали до 200% ...

В ожидании стагнации: строительные материалы подорожали до 200%

С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%

УрБК Екатеринбург, 30.07.2010. С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%. Рост ...