Стройматериалы для частных домов в России за полгода подорожали от 30 до 150%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. В декабре 2020 года — мае 2021 года в России произошел резкий скачок цен на строительные материалы, которые используют в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге председатель правления Ассоциации ИЖС Роман Валк.
«Речь идет о металле, дереве, всевозможных утеплителях. Рост цен составил от 30 до 150%. В период пандемии все заводы были закрыты. При этом спрос на стройматериалы в стране тогда сохранялся. После снятия ограничений производителям стало гораздо выгоднее отправлять свою продукцию на экспорт, чем продавать внутри страны. Поэтому они стали подтягивать внутрироссийские цены к экспортным. Никаких объективных причин для роста стоимости стройматериалов нет. Сейчас производители регулярно присылают застройщикам письма, где говорится об увеличении цен по той или иной товарной позиции с такого-то числа», — заявил Р. Валк.
По его словам, причины удорожания материалов потребителям никто не разъясняет.
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