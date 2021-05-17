Уральцы откажутся от строительства деревянных домов?

В Свердловской области отмечается бурное развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По итогам 2020 года в этом сегменте ввели в эксплуатацию 1 млн 033 тыс. кв. м., что на 6,7% больше уровня предыдущего года. В I квартале 2021 года в регионе сдали еще 335,3 тыс. кв. м. (плюс 35,9% к уровню января-марта 2020 года).



Дальнейший рост этого сегмента оказался под большим вопросом. Это связано с резким увеличением стоимости пиломатериалов в РФ. По данным Ассоциации деревянного домостроения, за последний год эта продукция подорожала в два раза.



«Рост цен начался примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться в Минпромторг. Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен», — рассказали РИА «Недвижимость» в ассоциации.



В организации отметили, что подорожание деревянных стройматериалов может также привести к росту цен и в многоквартирном жилом строительстве, где тоже используются пиломатериалы.



«В какой-то степени это может отразиться на всех строительных отраслях. Что касается стоимости готовых деревянных домов с отделкой, в которой используется большое количество древесины, они могут подорожать на 25-40%. Дома без отделки — примерно на 20%», — сообщили в ассоциации.



Руководитель екатеринбургской риэлтерской компании «Богданов и партнеры» Эдуард Богданов подтвердил информацию о резком подорожании пиломатериалов.



«Цены на стройматериалы для строительства индивидуальных жилых домов обновляют максимумы каждую неделю. Даже не по разу. Достраиваем два дома, два начали, непонятно, какая в итоге будет стоимость почти готовых с учетом подорожания, на начатые заложили пока 30% повышение. «Деревяшка» на крышу подорожала на 100%. Работаем дальше», — написал на своей странице в Facebook Э. Богданов.



Как сообщил УрБК, председателя Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрия Чумерина, за последний год строительные материалы в регионе в среднем подорожали на 20-25%.



«Эта проблема касается не только дерева, но и других стройматериалов. В частности, металл за последний год подорожал на 50-70%. Причин для роста цен на стройматериалы достаточно много. Одной из них является удорожание себестоимости производства (рост цен на электроэнергию, топливо и так далее). Ранее многие участники рынка работали на грани рентабельности. Стабильный спрос дал им возможность поднять цены. Если говорить конкретно про пиломатериалы, то можно сказать, что их удорожание во многом связано с усилением госконтроля за незаконной вырубкой древесины. В результате на рынке стало меньше этой продукции», — считает Ю. Чумерин.



Отметим, что цены на деревянные дома растут не только из-за удорожания стройматериалов, но и в связи с пандемией коронавируса. Так, по данным портала «Мир квартир», средняя стоимость частных домовладений в Свердловской области за последний год выросла на 10,6%, до 3 млн 588 тыс. 846 руб. за один объект.



«Мы фиксируем повышение спроса на эту недвижимость в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%. Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы. Ажиотаж усилили валютные колебания, которые побуждают граждан вкладывать деньги в недвижимость. А разработанные правительством меры по жилищному кредитованию — сельская ипотека, льготная ипотека на частные дома, возможности использования материнского капитала, региональные программы стимулирования домостроения — несомненно, поддержат спрос и цены в этом сегменте рынка в ближайшем будущем», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Впрочем, если цены на частные дома вырастут еще на 20-40% (как прогнозируют некоторые эксперты), то многие уральцы могут отказаться от их возведения. Затраты физлиц на стройку, как правило, являются индикатором текущей экономической ситуации. Люди начинают вкладывать деньги в ИЖС, когда им это позволяют сделать доходы, и когда с оптимизмом смотрят в будущее. Текущая ситуация вызывает большие вопросы. Реальные доходы свердловчан в 2020 году снизились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Предпосылок для кардинального улучшения благосостояния уральцев в краткосрочной перспективе пока не наблюдается.