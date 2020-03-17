ММК увеличил отгрузку металлопродукции контейнерами в 2,2 раза до 745,5 тыс. тонн

УрБК, Магнитогорск, 18.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2020 года отгрузил специализированными контейнерами 745,5 тыс. т металлопродукции, что составляет 220% относительно показателей прошлого года.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», перевозка металлопроката контейнерами открытого и закрытого типа — один из ключевых трендов для ведущих металлургических компаний России, поэтому на комбинате уделяют большое внимание развитию этого направления.
В числе основных преимуществ использования контейнеров: простота, удобство и скорость разгрузки из металлопродукции по сравнению с полувагонами, а также отсутствие необходимости выгружать, складировать и грузить многооборотные средства крепления (рамы), используемые при доставке в полувагонах, что снижает затраты грузополучателя.
Использование контейнеров также позволяет повысить уровень сервиса за счет организации мультимодальных схем доставки непосредственно до ворот грузополучателя, тем самым доставлять мелкие партии грузов в точки, где нет собственных железнодорожных путей.
Как уточняют в ПАО «ММК», самое главное — контейнеры обеспечивают дополнительную защиту металлопродукции от механического воздействия и повреждений при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, а в случае с контейнерами закрытого типа — защищают и от атмосферных осадков. Обеспечение сохранности груза позволяет выполнить требования потребителей к качеству поставленной продукции.
«Фокус на клиентов» — одна из ключевых стратегических инициатив ПАО «ММК». «В современных условиях недостаточно просто производить качественную и востребованную рынком продукцию. Все большее значение приобретает развитие клиентских сервисов. Поэтому мы уделяем большое внимание цифровизации каналов продаж, развитию логистики через создание удаленных складов и реализацию стратегии дистрибуции, обеспечению сохранности при доставке металлопродукции до клиента», — уверен генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Загрузка рулонов в контейнеры происходит непосредственно в цехах на производственной площадке ММК.
На данный момент ПАО «ММК» отгружает в контейнерах только рулонный металлопрокат. Планируется, что в апреле доля проката, поставляемого с помощью контейнеров, составит 16% от общего объема отгрузки рулонной металлопродукции. В течение трех месяцев ММК рассчитывает довести этот показатель до 20%.
ПАО «ММК» производит отгрузку продукции контейнерами во все рынки сбыта — потребителям в РФ и СНГ, и страны дальнего зарубежья (до портов). Основными получателями металлопродукции в контейнерах выступают компании автомобильной отрасли, трубные предприятия, производители техники, региональные складские площадки. В том числе продукция в контейнерах поставляется небольшими партиями на склады ООО «Торговый дом ММК» с использованием мультимодальных схем доставки, уточняют в ПАО «ММК».
УрБК, Магнитогорск, 17.03.2020. По итогам 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поставил в адрес ...19.08.2019 ММК в I полугодии поставил предприятиям автопрома более 314 тыс. тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 19.08.2019. В I полугодии 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поставил в адрес ...11.12.2017 Магнитогорский металлургический комбинат завершил сделку по покупке Группы ЛМК
УрБК, Магнитогорск, 11.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил сделку по приобретению активов ...11.09.2017 Торговый дом ММК увеличил продажи на 14%
УрБК, Магнитогорск, 11.09.2017. Торговый дом ММК, входящий в Группу Магнитогорского металлургического комбината, за ...06.10.2011 Группа лиц в составе ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» включена в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более чем 35%
УрБК, Москва, 06.10.2011. ФАС России включила в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного ...