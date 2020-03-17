ММК увеличил отгрузку металлопродукции контейнерами в 2,2 раза до 745,5 тыс. тонн

УрБК, Магнитогорск, 18.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2020 года отгрузил специализированными контейнерами 745,5 тыс. т металлопродукции, что составляет 220% относительно показателей прошлого года.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», перевозка металлопроката контейнерами открытого и закрытого типа — один из ключевых трендов для ведущих металлургических компаний России, поэтому на комбинате уделяют большое внимание развитию этого направления.



В числе основных преимуществ использования контейнеров: простота, удобство и скорость разгрузки из металлопродукции по сравнению с полувагонами, а также отсутствие необходимости выгружать, складировать и грузить многооборотные средства крепления (рамы), используемые при доставке в полувагонах, что снижает затраты грузополучателя.



Использование контейнеров также позволяет повысить уровень сервиса за счет организации мультимодальных схем доставки непосредственно до ворот грузополучателя, тем самым доставлять мелкие партии грузов в точки, где нет собственных железнодорожных путей.



Как уточняют в ПАО «ММК», самое главное — контейнеры обеспечивают дополнительную защиту металлопродукции от механического воздействия и повреждений при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, а в случае с контейнерами закрытого типа — защищают и от атмосферных осадков. Обеспечение сохранности груза позволяет выполнить требования потребителей к качеству поставленной продукции.



«Фокус на клиентов» — одна из ключевых стратегических инициатив ПАО «ММК». «В современных условиях недостаточно просто производить качественную и востребованную рынком продукцию. Все большее значение приобретает развитие клиентских сервисов. Поэтому мы уделяем большое внимание цифровизации каналов продаж, развитию логистики через создание удаленных складов и реализацию стратегии дистрибуции, обеспечению сохранности при доставке металлопродукции до клиента», — уверен генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



Загрузка рулонов в контейнеры происходит непосредственно в цехах на производственной площадке ММК.



На данный момент ПАО «ММК» отгружает в контейнерах только рулонный металлопрокат. Планируется, что в апреле доля проката, поставляемого с помощью контейнеров, составит 16% от общего объема отгрузки рулонной металлопродукции. В течение трех месяцев ММК рассчитывает довести этот показатель до 20%.



ПАО «ММК» производит отгрузку продукции контейнерами во все рынки сбыта — потребителям в РФ и СНГ, и страны дальнего зарубежья (до портов). Основными получателями металлопродукции в контейнерах выступают компании автомобильной отрасли, трубные предприятия, производители техники, региональные складские площадки. В том числе продукция в контейнерах поставляется небольшими партиями на склады ООО «Торговый дом ММК» с использованием мультимодальных схем доставки, уточняют в ПАО «ММК».