В Уральском ГУ Банка России оценили последствия ликвидации «НЕЙВЫ»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Иск о принудительной ликвидации екатеринбургского банка «НЕЙВА» был подан в арбитражный суд Свердловской области 11 мая. Об этом рассказали УрБК в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.



«При принятии арбитражным судом решения о введении в отношении кредитной организации процедуры принудительной ликвидации арбитражный суд утверждает ликвидатора. Основная цель при прекращении деятельности кредитной организации — удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном размере в сжатый срок. Для этого проводятся мероприятия по формированию конкурсной (имущественной) массы за счет реализации и взыскания активов ликвидируемой кредитной организации», — говорится в сообщении.



Со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации кредитор вправе подать требование о включении в реестр требований кредиторов, если указанное требование не было подано в период работы временной администрации по управлению кредитной организацией. Срок закрытия реестра требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации.



Первое собрание кредиторов кредитной организации проводится в срок не позднее 60 дней после дня окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторов.



После окончания этого срока ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который рассматривается на собрании кредиторов и (или) заседании комитета кредиторов кредитной организации и подлежит согласованию с Банком России.



Расчеты с кредиторами банка начинаются после согласования с Банком России промежуточного ликвидационного баланса в порядке очередности, предусмотренной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Ликвидатор будет перечислять причитающиеся кредитору денежные средства (полностью или частично) на счет, который он указал в заявлении (требовании).



При выявлении в ходе проведения процедуры ликвидации кредитной организации недостаточности, стоимость ее имущества для удовлетворения требований кредиторов ликвидатор обязан направить в арбитражный суд заявление о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).



Ранее бывший председатель правления «НЕЙВЫ» Константин Левушкин рассказывал, что существует два возможных сценария развития событий вокруг банка.



«Если сумма активов покроет все обязательства клиентов, то мы пойдем по пути ликвидации. Если не покроет, то мы пойдем по пути банкротства», — отмечал К. Левушкин в ходе встречи с вкладчиками и кредиторами.



Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Банк «ФК Открытие», действующее от имени Агентства по страхованию вкладов. Отделения банка-агента осуществляют выплаты в 14 субъектах РФ, в том числе в Свердловской области в девяти населенных пунктах, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Заречный и Лесной.