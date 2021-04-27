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Предправления «НЕЙВЫ» Константин Левушкин назвал два сценария развития событий вокруг банка

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Председатель правления лишенного лицензии банка «НЕЙВА» Константин Левушкин считает, что финансовая организация сможет полностью покрыть свои обязательства перед клиентами. Об этом он рассказал на встрече с вкладчиками и кредиторами, которую организовала «Деловая Россия».

«Сейчас временная администрация, назначенная Банком России, проводит оценку активов и обязательств «НЕЙВЫ». По законодательству на это дается 15 рабочих дней. Срок истекает 17 мая. По результатам этой оценки возможны два варианта развития событий. Если сумма активов покроет все обязательства клиентов, то мы пойдем по пути ликвидации. Если не покроет, то мы пойдем по пути банкротства. Банк делает все возможное, чтобы временная администрация выполнила свою работу правильно, справедливо и объективно. Мы уверены, что суммы активов хватит, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами», — рассказал К. Левушкин.

Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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