ЕВРАЗ проводит юбилейный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В Новокузнецке стартовал V юбилейный корпоративный чемпионат профессионального мастерства холдинга ЕВРАЗ по методике WorldSkills. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
С 17 по 21 мая в корпоративных соревнованиях примут участие 88 специалистов и экспертов с шести крупных промышленных предприятий: ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.
Участники соревнований продемонстрируют профессиональное мастерство в тринадцати компетенциях: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD (САПР), мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, инженерное проектирование, аддитивное производство, охрана труда, промышленная механика и монтаж. Последняя компетенция — новая для чемпионата.
«Количество компетенций растет с каждым годом, за пять лет оно увеличилось в три раза. Мы постоянно модернизируем наш региональный центр подготовки персонала. Его оснащение позволяет проводить чемпионат профессионального мастерства на высоком уровне, совершенствовать обучение и подготавливать квалифицированных специалистов как из числа действующих сотрудников компании, так и будущих работников наших предприятий», — сообщил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Алексей Пырин.
Накануне корпоративного чемпионата для сотрудников ЕВРАЗа завершились соревнования «Junior» и «Молодые профессионалы», в которых приняли участие 82 студента и школьника Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Нижнего Тагила. За звание лучших они боролись в шести компетенциях: мехатроника, электромонтаж, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, сварочные технологии и аддитивное производство.
Победители корпоративных состязаний отправятся на национальный чемпионат рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech, который пройдет осенью в Екатеринбурге.
Как сообщал УрБК, в 2020 году сотрудники ЕВРАЗа стали победителями и призерами всероссийских соревнований профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий WorldSkills Hi-Tech 2020. Золотые медали команде компании принесли сотрудники сибирских предприятий, сообщали тогда в пресс-службе горно-металлургического холдинга.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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