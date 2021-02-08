Часть свердловских вузов не будут повышать стоимость обучения в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Как минимум три свердловских вуза не будут увеличивать стоимость обучения для абитуриентов в 2021 году. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщили представители высших учебных заведений.



В частности, о том, что стоимость обучения останется на уровне прошлого года, сообщили представители Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ).



Так же, как прозвучало на пресс-конференции, в этом году в большинстве свердловских вузов увеличено число бюджетных мест. В приемную кампанию на бесплатное обучение смогут претендовать более 11 тыс. абитуриентов.



Так лидером по числу бюджетных мест в Свердловской области стал УрФУ, где в этом году на бесплатное обучение могут рассчитывать 7 тыс. 494 студента.



По словам заместителя директора по образовательной деятельности университета Елены Авраменко, в этом году число бюджетных мест почти на 1 тыс. больше, чем было в прошлом.