Екатеринбургские фотографы и юристы обсудили вопросы охраны авторских прав

В 10.00 в Центре культуры «УРАЛ» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) откроется Тринадцатый ежегодный Фестиваль качества ...24.07.2015 Директор ИРМОС Евгений Потапов выступил с публичной лекцией «PR в продвижении фотографа»
23 июля в Екатеринбурге состоялась публичная лекция «PR в продвижении фотографа». Мероприятие было организовано ...26.09.2012 Преподаватель вуза в Екатеринбурге подозревается в мошенничестве
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2012. В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве был задержан 32-летний кандидат ...28.04.2011 Президенту ЗАО «Ренова-СтройГруп» Вениамину Голубицкому исполнилось 54 года
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2011. Сегодня исполнилось 54 года президенту ЗАО «Ренова-СтройГруп» Вениамину Голубицкому. ...25.12.2009 Новым руководителем государственной инспекции труда в Свердловской области назначен доцент кафедры права Уральского государственного экономического университета Федор Кравцов
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2009. Новым руководителем государственной инспекции труда в Свердловской области назначен ...