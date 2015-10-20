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Екатеринбургские фотографы и юристы обсудили вопросы охраны авторских прав

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. 18 апреля в библиотеке имени Белинского прошло четвертое заседание цивилистического клуба. Темой мероприятия стали вопросы, связанные с охраной прав на фотографические произведения.

С приветственным словом выступили заместитель директора Уральского филиала ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации Иван Хохлов и генеральный директор ООО юридическая компания «Лэндис», преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева Ксения Епишенкова.

Открыла заседание кандидат юридических наук преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ Диана Братусь.

С основным докладом на тему «Фотография и авторское право: защитить или заработать?» выступил член Российской ассоциации по связям с общественностью продюсер, медиаменеджер, автор работ в области фотографического искусства, преподаватель Гуманитарного университета Евгений Потапов.

«Юридические процедуры надо начинать задолго до создания самого произведения, оговаривать условия взаимодействия команды и определять, кому что принадлежит и кто за что получает в смысле прав, на самом раннем этапе», — отметил Е. Потапов.

Тему развил фотограф Александр Осипов, представивший доклад «Личный опыт фотографа: проблемы и пути решения». Осипов, в частности, отметил низкую юридическую квалификацию сообщества фотографов, из-за чего и возникают конфликты, связанные с охраной авторских прав.

Также в заседании приняли участие магистр права, аспирант кафедры права УрГЮУ Иван Батищев с докладом на тему «Критерии охраноспособности фотографического произведения», доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Леонид Вахрушев с докладом «Творческое начало: мифы и легенды. Помощник председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности магистрант Уральского филиала ИЦЧП им. С.С, Алексеева Анна Жаворонкова рассказала об использовании фотографий представителей власти в публичных целях.
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