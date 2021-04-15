В правительстве РФ рассматривают новые меры сдерживания роста цен на сахар

УрБК, Москва, 17.05.2021. В России могут ввести новые меры регулирования рынка сахара, в частности, речь идет о создании интервенционного фонда, а также об утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.



Совещание, посвященное этой теме, состоялось 13 мая с участием представителей крупных производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков.



В частности, на встрече О. Лут не исключила подорожание сахара, так как, по ее словам, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен, может привести к росту цен.



В официальном комментарии от 17 мая в Минсельхозе оценивают текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную.



«Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме. Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га). С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн т сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — сообщается в комментарии Минсельхоза РФ.



Поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволит новая меры поддержки — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара, уточняют в министерстве.



Как сообщал УрБК, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на сахар и подсолнечное масло до конца I квартала 2021 года.



В частности, согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 46 руб. за кг.



В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года. Позже в Банке России сообщили, что заморозка цен на эти товары может привести к дисбалансу в отрасли.