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Банк России: Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло может привести к дисбалансу в отрасли

УрБК, Москва, 15.04.2021. Продление соглашения о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло может привести к дестабилизации в отрасли. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Эксперты отметили, что в марте возобновился рост цен на сахар, а на подсолнечное масло он резко ускорился на фоне проблем торговых сетей с закупкой этих товаров по фиксированным ценам у производителей. В то же время у аналитиков нет твердой уверенности, что продление соглашения остановит рост цен.

«На период действия новых мер цены могут стабилизироваться, хотя в начале апреля их рост продолжился, однако увеличение срока их действия может привести к накоплению более значительных дисбалансов, созданию неконкурентных условий для крупных компаний и негативным последствиям для производства и инвестиций в отрасль в среднесрочном периоде», — говорится в исследовании.

В целом эксперты отмечают, что проинфляционные настроения на потребительском рынке растут по мере восстановления спроса. Однако со стороны предложения сохраняются ограничения из-за неготовности производителей быстро нарастить производство.

В конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на эти товары до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.

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