Опрессовки начнутся в Екатеринбурге 17 мая

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Энергетики начнут проводить гидравлические испытания в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 мая 2021 года.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, первую серию опрессовок магистральных, распределительных и квартальных сетей через обратный трубопровод будут проводить с 23.00 17 мая до 05.00 18 мая; с 23.00 18 мая до 05.00 19 мая; с 23.00 19 мая до 05.00 20 мая; с 23.00 20 мая до 05.00 21 мая.



«На период всех гидравлических испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо будет произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор», — говорится в сообщении.



Отмечается, что владельцы складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны принять меры, предотвращающие их затопление при возможных повреждениях трубопроводов тепловых сетей, с организацией дежурства в период испытаний.



В администрации города уточняют, что при обнаружении утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).