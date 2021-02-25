На ММК-Лысьвенский металлургический завод установили кузов автомобиля LADA NIVA Travel

УрБК, Магнитогорск, 13.05.2021. В знак признания успешного сотрудничества ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (входит в Группу ПАО «ММК») с крупнейшим российским автопроизводителем АО «АвтоВАЗ» в цехе покрытий «ММК-ЛМЗ» установлен кузов автомобиля LADA NIVA Travel, произведенный в том числе из проката производства Лысьвенского металлургического завода.



Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, Лысьвенский металлургический завод начал производство автомобильного листа в 1995 году, когда совместно с ЦНИИ ЧерМет им. И. П. Бардина была завершена реконструкция агрегата покрытий № 3 с заменой технологии цинкования на свинцевание и освоением производства электролитически освинцованного проката для изготовления бензобаков на автозаводах России. В 1998 году начались серийные поставки электролитически оцинкованного автолиста в ОАО «АвтоВАЗ» для семейства автомобилей ВАЗ-2110.





Фото предоставлено пресс-службой ММК



«Сегодня из проката Лысьвенского металлургического завода ОАО «АвтоВАЗ» выпускает внешние детали кузовов легендарного и заслужившего всеобщее уважение внедорожника, получившего новое название LADA NIVA Travel», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ММК-Лысьвенский металлургический завод (ООО «ММК-ЛМЗ», общество Группы ПАО «ММК», г. Лысьва, Пермский край) — единственный российский производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе для автомобильной промышленности, строительной индустрии и отрасли общего машиностроения. Общая производственная мощность ММК-ЛМЗ по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием составляет 300 тыс. т в год.