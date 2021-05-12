Сумма средств, направленных на господдержку россиян в период пандемии COVID-19, превысила 2,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 12.05.2021. В период пандемии COVID-19 правительство РФ направило на дополнительную поддержку граждан более чем 2,5 трлн руб. Об этом во время выступления с ежегодным отчетом в Госдуме сообщил глава российского кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции правительство РФ поддержало выплатами каждую вторую семью в стране, в которых растут свыше 28 млн детей.
«Мы стремились максимально поддержать людей — как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 трлн руб. Много это или мало? Для сравнения: это выше 10% всего федерального бюджета страны», — сообщил М. Мишустин
В том числе дополнительные выплаты к пособию по безработице получили более чем 2 млн россиян, оставшихся без источника заработка в пандемию и воспитывающих несовершеннолетних детей. В семьях, которым была направлена такая поддержка, воспитываются свыше 3,5 млн юных граждан, уточнил председатель правительства РФ.
Как сообщал УрБК, ранее кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных в России по 31 июля 2021 года, который предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.
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