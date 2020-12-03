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Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации безработных в России по 31 июля 2021 года

УрБК, Москва, 31.03.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решения о работе центров занятости будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

«То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.

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