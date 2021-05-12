В Екатеринбурге с 4 по 30 июня закроют движение транспорта на перекрестке улиц Дружининская — Техническая

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге с 4 по 30 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Дружининской, в районе пересечения с улицей Технической. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «Группа компаний «Эфес» ограничит проезд автотранспорта для проведения ремонта трамвайных путей на этом участке улично-дорожной сети города. Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

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