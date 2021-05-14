В Екатеринбурге изменится движение пяти трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на перекрестке улиц Технической и Маневровой

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге с 00.00 часов 1 июля до 5.00 3 июля будет закрыто движение трамвайных маршрутов по улице Технической. Здесь на перекрестке с улицей Маневровой будет производиться ремонт трамвайных путей, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».
«Закрывается движение трамваев по улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей» в обоих направлениях», — сообщается на сайте предприятия.
В связи с этим будет изменена схема движения пяти трамвайных маршрутов и один будет отменен. Маршрут № 7 будет курсировать между конечными «Эльмаш» и р/к «Кушвинская». Маршрут № 10 — между станциями ЦПКиО и р/к «Кушвинская». Маршрут № 13 будет ходить от остановки «40 лет ВЛКСМ» до станции ВИЗ. Трамвай № 24 — от станции «Площадь 1 Пятилетки» до остановки «Машиностроителей». Маршрут № 12 будет отменен. Подробно ознакомиться с маршрутом движения трамваев можно на сайте транспортной организации.
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге с 15 по 17 мая 2021 года будет закрыто транспортное движение по улице ...29.07.2020 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закрывают движение трамваев по улице Технической
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Гортранс» закрывает движение трамваев по улице Технической от ...15.07.2020 В Железнодорожном районе Екатеринбурга временно закроют движение по пяти трамвайным маршрутам
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2020. В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закрывают движение транспорта в ...02.07.2019 В Екатеринбурге в выходные по улице Победы не будут ходить трамваи
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге с 23.00 5 июля до 06.00 8 июля на перекрёстке улиц Победы и Ильича ...22.04.2016 В Екатеринбурге на выходные закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2016. Трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга на двое суток закроет движение ...