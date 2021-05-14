УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Екатеринбурге изменится движение пяти трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на перекрестке улиц Технической и Маневровой

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге с 00.00 часов 1 июля до 5.00 3 июля будет закрыто движение трамвайных маршрутов по улице Технической. Здесь на перекрестке с улицей Маневровой будет производиться ремонт трамвайных путей, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

«Закрывается движение трамваев по улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей» в обоих направлениях», — сообщается на сайте предприятия.

В связи с этим будет изменена схема движения пяти трамвайных маршрутов и один будет отменен. Маршрут № 7 будет курсировать между конечными «Эльмаш» и р/к «Кушвинская». Маршрут № 10 — между станциями ЦПКиО и р/к «Кушвинская». Маршрут № 13 будет ходить от остановки «40 лет ВЛКСМ» до станции ВИЗ. Трамвай № 24 — от станции «Площадь 1 Пятилетки» до остановки «Машиностроителей». Маршрут № 12 будет отменен. Подробно ознакомиться с маршрутом движения трамваев можно на сайте транспортной организации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2021 В Екатеринбурге до 17 мая 2021 года ограничат движение по улице Технической

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге с 15 по 17 мая 2021 года будет закрыто транспортное движение по улице ...

29.07.2020 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закрывают движение трамваев по улице Технической

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Гортранс» закрывает движение трамваев по улице Технической от ...

15.07.2020 В Железнодорожном районе Екатеринбурга временно закроют движение по пяти трамвайным маршрутам

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2020. В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закрывают движение транспорта в ...

02.07.2019 В Екатеринбурге в выходные по улице Победы не будут ходить трамваи

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге с 23.00 5 июля до 06.00 8 июля на перекрёстке улиц Победы и Ильича ...

22.04.2016 В Екатеринбурге на выходные закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2016. Трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга на двое суток закроет движение ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (573)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18