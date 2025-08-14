УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:04

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Ломоносова

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге с 16 сентября по 5 ноября 2025 года будет приостановлено движение транспортных средств по ул. Ломоносова. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.

В указанный период АО «ЕТК» планирует завершить модернизацию теплосетевой инфраструктуры, начатую в июле текущего года. Третий этап работ будет осуществляться в период с 16 сентября по 16 октября 2025 года, в ходе которого будет временно ограничено движение транспорта на участке от ул. Избирателей до ул. Восстания. Следует отметить, что перекресток улиц Ломоносова и Восстания останется доступным для движения.

На четвертом этапе, который продлится с 17 октября по 5 ноября 2025 года, модернизация будет проводиться на участке от дома № 91 на ул. Восстания до дома № 73 на ул. Ломоносова, при этом перекресток указанных улиц будет закрыт для движения. Для обеспечения альтернативного транспортного сообщения будет организован объездной маршрут, включающий улицы Победы, Бакинских Комиссаров, Восстания и 40-летия Октября.

Администрация города призывает жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным ограничениям и рекомендует заранее планировать маршруты передвижения в указанный период.
