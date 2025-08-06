УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:29

В Екатеринбурге с 16 августа по 15 сентября ограничат движение по улице Ломоносова

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. В Екатеринбурге с 16 августа по 15 сентября закроют движение транспорта по ул. Ломоносова. Речь идет об участке от дома № 26 по ул. Ломоносова до ул. Избирателей, сообщает департамент информполитики города.

Ограничительные меры связаны с поэтапным проведение работ по обновлению тепловых сетей. Закрывать перекресток улиц Ломоносова и Избирателей на данном этапе не планируется.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Избирателей, Победы и 40-летия Октября. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме без изменений маршрутов.

Следующие этапы работ пройдут с 16 сентября по 16 октября, а также с 17 октября по 5 ноября.
