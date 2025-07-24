УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:18

В Екатеринбурге с 18 августа до 13 октября ограничат движение по улице Черкасской

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. В Екатеринбурге с 18 августа до 13 октября закроют движение транспорта по ул. Черкасской. Речь идет об участке от дома № 1 на ул. Черкасской до дома № 61 на ул. Гурзуфской, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Ограничительные меры связаны с проведением работ по строительству нового водопровода.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Гурзуфской — Заводской — Начдива Васильева. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме без изменений маршрутов.
