В Екатеринбурге с 20 августа по 7 октября ограничат движение по улице Розы Люксембург

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. В Екатеринбурге с 16 августа по 15 сентября закроют движение транспорта по ул. ...13.08.2025 В Екатеринбурге с 18 августа до 13 октября ограничат движение по улице Черкасской
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. В Екатеринбурге с 18 августа до 13 октября закроют движение транспорта по ул. ...06.02.2024 В Екатеринбурге с 17 февраля по 1 октября закроют движение транспорта по улице Гоголя
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Гоголя, от улицы Карла Маркса до ...10.02.2017 В Екатеринбурге закроют проезд на участке улицы Горького
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В Екатеринбурге ООО «УралСтройМонтаж» закроет движение транспорта по улице Горького на ...30.10.2014 В Екатеринбурге 4 ноября на два часа перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2014. В Екатеринбурге 4 ноября на два часа перекроют движение транспорта на нескольких ...