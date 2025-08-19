В Екатеринбурге с 26 августа по 15 октября ограничат движение по улице Мраморской

Материалы по теме

В Екатеринбурге с 20 августа по 7 октября ограничат движение по улице Розы Люксембург

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Екатеринбурге с 20 августа по 7 октября закроют движение транспорта по нечетной ...

В Екатеринбурге с 16 августа по 15 сентября ограничат движение по улице Ломоносова

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. В Екатеринбурге с 16 августа по 15 сентября закроют движение транспорта по ул. ...

В Екатеринбурге с 18 августа до 13 октября ограничат движение по улице Черкасской

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. В Екатеринбурге с 18 августа до 13 октября закроют движение транспорта по ул. ...

В Екатеринбурге с 21 июля по 31 августа ограничат движение по улице Пушкина

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В Екатеринбурге с 21 июля по 31 августа закроют движение транспорта по ул. Пушкина у ...

В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение по улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение транспорта по ул. ...