Сегодня, 17:45

В Екатеринбурге с 26 августа по 15 октября ограничат движение по улице Мраморской

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В Екатеринбурге с 26 августа по 15 октября закроют движение транспорта по ул. Мраморской вблизи строений № 4 и 6, сообщает департамент информполитики города.

Ограничительные меры связаны с проведением работ по реконструкции теплосети. Объехать закрытый участок можно будет по пер. Каслинскому — улицам Гастелло и Дальневосточной. Общественный транспорт в этом месте не ходит.

Ранее департамент предупреждал о закрытии движения с 20 августа по 7 октября по нечетной стороне ул. Розы Люксембург (с перекрытием ул. Карла Маркса возле домов № 37 и № 39).
