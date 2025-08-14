УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге ограничат движение по улице Избирателей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Движение транспорта от ул. Избирателей до ул. Восстания будет закрыто с 16 сентября по 16 октября. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Это связано с третьим этапом проведением работ по модернизации тепловых сетей. В данный период работы будут проводиться без перекрытия перекрестка улиц Ломоносова и Восстания.

Схема движения общественного транспорта останется без изменений. Автомобилисты смогут объехать зону ремонта по улицам Избирателей, Победы и 40-летия Октября. Завершающий этап работ на участках улично-дорожной сети пройдет с 17 октября по 5 ноября.
