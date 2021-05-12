Визовый центр Болгарии в Екатеринбурге возобновил выдачу краткосрочных виз

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Визовый центр Болгарии в Екатеринбурге с 11 мая 2021 года возобновил прием документов для выдачи краткосрочных виз. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Как указано в сообщении, прием документов и выдача готовых паспортов будут осуществляться только по предварительной записи.
«Клиентам с симптомами COVID-19, включая высокую температуру тела (37.3 градусов и выше), кашель и затрудненное дыхание, будет предложено перенести запись на другой день и обратиться за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение на их выбор», — уточняют в болгарском визовом центре.
Как сообщал УрБК, ранее за возобновление туристического потока в Болгарию выступали в Уральской ассоциации туризма.
По словам президента межрегиональной некоммерческой организации Михаила Мальцева, Болгария должна быть приоритетным с точки зрения туризма направлением в летнем сезоне 2021 года, так как там понятен турпродукт, схожий климат и достаточная отельная база.
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