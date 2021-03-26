В Уральской ассоциации туризма выступают за возобновление турпотока в страны Балканского полуострова

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Уральская ассоциация туризма (УАТ) выступает за возобновление туристического потока в Болгарию, Черногорию и другие страны Балканского полуострова. Об этом УрБК сообщил президент межрегиональной некоммерческой организации Михаил Мальцев.
По его словам, в УАТ поддерживают возобновление авиасообщения с Египтом и другими направлениями, альтернативными Турции. Но, по его мнению, наиболее важным и приоритетным с точки зрения туризма направлением в летнем сезоне 2021 года должна быть Болгария, так как там понятен турпродукт, схожий климат и достаточная отельная база. Также интерес представляют и другие страны этого региона.
«Все довольны, и все ждут (возобновления авиасообщения с Египтом — прим. ред.). Но нам необходимо озадачиться открытием иных направлений, а именно Болгарии, и других балканских стран. Черногория вроде как открыта, но де-факто нет возможности осуществления полетов, завтра я затрону эту тему в личной беседе с чрезвычайным послом этой страны. Ну и, конечно, мы рады, что Хорватия открыта для нас, нам надо работать, естественно, не забывая про российские направления. В целом мы приветствуем позицию МИДа в отношении открытия зарубежных стран для отдыха туристов», — сказал М. Мальцев.
Также президент УАТ рассказал, что поддерживает развитие отношений с республиками бывшего Советского Союза, в частности, считает необходимым усилить авиасообщение с Кыргызстаном из Екатеринбурга.
Как сообщал УрБК, сегодня МИД России анонсировал открытие чартерных рейсов в Египет, которые были приостановлены еще в ноябре 2015 года после крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
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