В МИД России анонсировали открытие чартерных рейсов в Египет

УрБК, Москва, 20.04.2021. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о том, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы в Египет, сообщает «Интерфакс».



По его словам, предварительная договоренность по этому вопросу была достигнута во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет.



«В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено», — сказал М. Богданов.



Чартерные рейсы в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.



Напомним, Россия на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня) приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию и Танзанию. Официальная причина — высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах.



По оценке туроператоров, из-за новых ограничений убытки компаний составят от 5 млрд руб. и выше.