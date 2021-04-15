УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.
По сравнению с первой волной пандемии ситуация на рынке труда Среднего Урала заметно улучшилась. В апреле 2020 года на одну вакансию в регионе в среднем приходилось 5,8 резюме.
За последний год число вакансий в регионе увеличилось на 90%, количество резюме — на 18%.
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