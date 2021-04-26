Российские банки могут сократить уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты на 10%

УрБК, Москва, 06.05.2021. Российские банки к концу года могут сократить уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.



Аналитики связывают такой прогноз с повышением ключевой ставки и возможным грядущим увеличением ипотечных ставок.



Ранее начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказал, что повышение ключевой ставки приведет к росту числа сделок на вторичном рынке жилья.



«Операторы рынка могут рассчитывать на некоторое оживление спроса в ближайшее время. Те покупатели, которые находятся в стадии активного поиска, ускорятся. Совет «успейте взять кредит по низкой ставке» станет основным инструментом продаж и для продавцов квартир, и для продавцов кредитов», — рассказал М. Хорьков.



Напомним, что 23 апреля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.