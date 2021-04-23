Аналитики УПН прогнозируют кратковременный всплеск спроса на ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Повышение ключевой ставки приведет к росту числа сделок на вторичном рынке жилья. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».
«Операторы рынка могут рассчитывать на некоторое оживление спроса в ближайшее время. Те покупатели, которые находятся в стадии активного поиска, ускорятся. Совет «успейте взять кредит по низкой ставке» станет основным инструментом продаж и для продавцов квартир, и для продавцов кредитов», — рассказал М. Хорьков.
Напомним, что 23 апреля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — говорилось в сообщении регулятора.
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов прокомментировал решение совета ...23.04.2021 Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Об этом ...23.04.2021 Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых
УрБК, Москва, 23.04.2021. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, ...19.03.2021 Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
УрБК, Москва, 19.03.2021. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ...27.07.2020 УПН: Снижение ключевой ставки поддержит оборот вторичного рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Снижение ключевой ставки повысит доступность ипотеки для вторичного рынка жилья. Об ...