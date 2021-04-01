В Свердловской области началась посевная

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона.
Общая площадь обрабатываемых земель в текущем году по плану областного минАПК составит 771 тыс. га. В сравнении с 2020 годом планируется увеличить посевные площади зерновых культур (на 4,2 тыс. га), технических культур (на 1,7 тыс. га), кукурузы (на 4,4 тыс. га).
«На сегодня яровой сев проведен на площади 23 тыс. га, в том числе зерновые культуры посеяны на площади 17 тыс. га, технические культуры — 2,5 тыс. га, высажено 216 га картофеля, 313 га овощей открытого грунта», — сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.
Ранее УрБК сообщал, что с 2016 по 2020 год в регионе на 16 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зернобобовых культур (до 322,7 тыс. га), на 6,9 тыс. га — картофеля и овощей с открытого грунта (до 49,8 тыс. га), на 13,7 тыс. га — кормовых культур (до 415,7 тыс. га).
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