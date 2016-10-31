Свердловский губернатор определил направления развития Екатеринбургского железнодорожного узла

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил основные направления развития Екатеринбургского железнодорожного узла для увеличения пассажиропотока. План прописан в утвержденной Стратегии развития транспортного комплекса до 2035 года.



Согласно документу, предлагается вынос грузового движения с главного диаметра на южный и северный обходы города; развитие контейнерных и контрейлерных перевозок и транспортнологистических центров; вынос железнодорожной станции «Екатеринбург-Товарная» за пределы города Екатеринбурга с использованием освобождающейся территории под деловую и жилую застройку. Железнодорожную станцию «Екатеринбург-Пассажирский» авторы документа предлагают сделать основной пассажирской станции узла. Кроме того, всю сортировочную работу планируется после 2030 года вынести за пределы Екатеринбурга.



«Высокая загрузка Екатеринбургского железнодорожного узла препятствует развитию пригородных пассажирских перевозок, а с имеющимися проблемами с пропускной способностью на других участках в среднесрочной перспективе приведет к невозможности эффективного использования основной железнодорожной артерии России — Транссиба», — поясняется в документе.



В тоже время в документе отмечается, что работа по перечисленным направлениям не входят в компетенцию регионального Минтранса. Ведомство может взять на себя только координирующие функции.