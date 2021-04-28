УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:03

Свердловские власти сообщили, что деятельность руководства госпиталя Тетюхина могут проверить силовики

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что деятельностью руководства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени В. Тетюхина должны заинтересоваться правоохранительные органы.

Как сообщает «Коммерсантъ», своим мнением по поводу ситуации, сложившейся в восстановительном медицинском центре Нижнего Тагила Е. Куйвашев поделился на неформальной встрече с руководителями СМИ.

Речь идет о судебном споре между «Корпорацией развития Среднего Урала» (КРСУ) и УКЛРЦ.

28 апреля этого года стало известно, что КРСУ (принадлежит Свердловской области) подала иск к АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (Госпиталь ВИТ) — компании-учредителю УКЛРЦ — на сумму 1 млрд 405 млн руб.

Как сообщал УрБК, причина финансовых претензий КРСУ в определении Арбитражного суда Свердловской области не уточнялась. Однако ранее в КРСУ высказывались о планах взыскать 1,2 млрд руб., которые были предоставлены КРСУ в виде займа на строительство восстановительного центра в Нижнем Тагиле. Общая сумма вложений Корпорации в проект составила более 5 млрд руб.

Еще ранее, 23 марта 2021 года, на сайте свердловского арбитража была опубликована информация о другом иске КРСУ к Госпиталю ВИТ на сумму 89 млн 175 тыс. руб. Причина финансовых претензий на сайте суда также не уточнялась.

В ответ на финансовые претензии руководство Нижнетагильского центра имени Тетюхина выразило готовность передать областным властям долю в акционерном обществе «Госпиталь ВИТ»

Но, по предположению Евгения Куйвашева, из этой доли в юрлице средства уже выведены, поэтому областные власти настаивают на возврате займа деньгами, сообщает «Коммерсантъ».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.04.2021 «Корпорация развития Среднего Урала» взыскивает с госпиталя Тетюхина более 1 млрд 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) подало иск к АО «Госпиталь ...

25.03.2021 Ненадежный партнер

Власти Свердловской области пытаются отсудить свои вложения в центр имени Тетюхина ...

25.03.2021 Нижнетагильский центр имени Тетюхина выразил готовность передать областным властям пакет акций

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина ...

23.03.2021 «Корпорация развития Среднего Урала» подала иск о взыскании 89,1 млн рублей с центра имени Тетюхина

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск «Корпорации развития ...

09.03.2021 Пациенты центра имени Тетюхина обвинили свердловский минздрав в отсутствии квот на лечение

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Пациенты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей31.03.2021Регионы: продвижение невозможно31.03.2021Финал долгостроя01.04.2021Запретили жить в долг02.04.2021Дефицит мигрантов разогнал зарплаты на стройке
Архив новостей
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18