Свердловские власти сообщили, что деятельность руководства госпиталя Тетюхина могут проверить силовики

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что деятельностью руководства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени В. Тетюхина должны заинтересоваться правоохранительные органы.



Как сообщает «Коммерсантъ», своим мнением по поводу ситуации, сложившейся в восстановительном медицинском центре Нижнего Тагила Е. Куйвашев поделился на неформальной встрече с руководителями СМИ.



Речь идет о судебном споре между «Корпорацией развития Среднего Урала» (КРСУ) и УКЛРЦ.



28 апреля этого года стало известно, что КРСУ (принадлежит Свердловской области) подала иск к АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (Госпиталь ВИТ) — компании-учредителю УКЛРЦ — на сумму 1 млрд 405 млн руб.



Как сообщал УрБК, причина финансовых претензий КРСУ в определении Арбитражного суда Свердловской области не уточнялась. Однако ранее в КРСУ высказывались о планах взыскать 1,2 млрд руб., которые были предоставлены КРСУ в виде займа на строительство восстановительного центра в Нижнем Тагиле. Общая сумма вложений Корпорации в проект составила более 5 млрд руб.



Еще ранее, 23 марта 2021 года, на сайте свердловского арбитража была опубликована информация о другом иске КРСУ к Госпиталю ВИТ на сумму 89 млн 175 тыс. руб. Причина финансовых претензий на сайте суда также не уточнялась.



В ответ на финансовые претензии руководство Нижнетагильского центра имени Тетюхина выразило готовность передать областным властям долю в акционерном обществе «Госпиталь ВИТ»



Но, по предположению Евгения Куйвашева, из этой доли в юрлице средства уже выведены, поэтому областные власти настаивают на возврате займа деньгами, сообщает «Коммерсантъ».