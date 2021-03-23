Ненадежный партнер

Конфликт между Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле и свердловскими властями с недавнего времени перешел в открытую стадию. На прошлой неделе «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) подала исковое заявление о взыскании с УКЛРЦ средств, направленных из бюджета на создание центра. В ответ центр предложил областным властям забрать пакет акций.



Об исковом заявлении КРСУ (принадлежит Свердловской области) стало известно 23 марта 2021 года из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. «Корпорация развития Среднего Урала» потребовала с центра имени Владислава Тетюхина 89 млн 175 тыс. руб. Причина финансовых претензий КРСУ в иске не уточняется.



Однако ранее стало известно о планах КРСУ взыскать с лечебного центра 1,2 млрд руб., которые были предоставлены в виде займа в рамках государственно-частного партнерства. Напомним, что общая сумма вложений в проект составила более 5 млрд руб. Исковое заявление «Корпорации развития Среднего Урала», в свою очередь, вызвало удивление в УКЛРЦ. В медучреждении напомнили, что проект был создан на принципах государственно-частного партнерства. В число его акционеров изначально входило правительство Свердловской области, что и было закреплено в соглашении от 2013 года.



«АО «Госпиталь ВИТ» (учредитель УКЛРЦ) не является инициатором и сторонником погашения займа в денежной форме и считает, что такое решение КРСУ наносит вред успешно функционирующему проекту. В подтверждение своих намерений Госпиталь ВИТ неоднократно на различных этапах и уровнях переговоров подтверждал свою полную готовность к передаче пакета акций Госпиталя ВИТ в размере, соответствующем и пропорциональным фактическим вложениям КРСУ в проект (25,6% — прим. ред.), как это предусмотрено Соглашением о сотрудничестве», — говорится в заявлении центра имени Владислава Тетюхина.



Однако, судя по предыдущим действиям властей Свердловской области, увеличивать свою долю в УКЛРЦ правительство региона не намерено. Не говоря уже о теоретическом переводе лечебного центра в свою собственность. Возобновление переговоров с медучреждением областными структурами не запланировано. Все это было явно продемонстрировано через подачу искового заявления со стороны КРСУ.



Как ранее писал УрБК, за последние пять лет областные структуры так и не смогли наладить стабильную загрузку центра пациентами по государственным квотам. Ситуация достигла критической точки в начале 2021 года, о чем руководству области писали и сотрудники центра, и пациенты (более 400 человек оставили подписи под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву). В ответ областные власти лишь заявили о своем бессилии в решении этой проблемы.



Кроме того, до подачи иска КРСУ нижнетагильский центр выставил региональному минздраву счет на 22 млн руб. за период, когда УКЛРЦ был перепрофилирован в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам представителей медцентра, учреждение начало принимать больных с таким диагнозом с июня 2020 года. Руководство УКЛРЦ насчитало 120 сотрудников, которые должны были получить выплаты за работу в опасных условиях.



У наблюдателей в связи с этими событиями складывается ощущение, что областные власти относятся к высокотехнологичному лечебному центру как к балласту. Прежде лоббированием интересов УКЛРЦ занимался основатель медучреждения Вячеслав Тетюхин. В свое время ему удалось обратить внимание президента РФ Владимира Путина на проблемы проекта. После смерти В. Тетюхина (скончался 11 апреля 2019 года) лечебно-реабилитационный центр фактически оказался предоставлен самому себе. Хотя государственно-частное партнерство изначально предполагает совместное участие сторон в отстаивании интересов проекта.



В этой связи возникает два вопроса: насколько сильны лоббистские способности руководства региона и насколько областные власти заинтересованы в реализации ГЧП. При этом в связи с принятым недавно законом о комплексном развитии территорий количество проектов в рамках государственно-частного партнерства должно только расти. Другой вопрос, что руководство Свердловской области позиционирует себя как ненадежную опору в ГЧП.