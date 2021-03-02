Высокотехнологичный кризис

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле в очередной раз остается без государственных квот на лечение пациентов. По состоянию на 2021 год ситуация в медучреждении складывается критическая — дело дошло до массовых увольнений специалистов. Свердловские власти в ответ на обращения от УКЛРЦ признаются в полном бессилии. В областных структурах заявляют, что у них нет ни денег, ни полномочий, чтобы загрузить центр высокотехнологичной медицины.
О системных проблемах системы здравоохранения коллектив УКЛРЦ рассказал 2 марта 2021 года в открытом письме, которое адресовано главе региона Евгению Куйвашеву.
По словам специалистов, региональное министерство не предоставило квот ни в 2020, ни в 2021 году.
«Как выяснилось, выделение квот даже не планировалось. Предложения УКЛРЦ на 2021 год по развитию медпомощи по направлениям оперативной деятельности (оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий, инвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее гинекологическое лечение) министерством также полностью проигнорированы», — говорится в обращении.
Из-за отсутствия квот, как следует из письма, без медицинской помощи осталось 996 человек, которые находятся в очереди на операцию. Проблемы начались и в самом медучреждении — из-за отсутствия внятных объяснений со стороны регионального минздрава из центра уволились около 40 высококвалифицированных врачей. Более того, после ухода из УКЛРЦ они покинули Свердловскую область, в которой на протяжении более 10 лет наблюдается дефицит медицинских кадров.
В день публикации письма департамент информполитики региона заявил, что областной минздрав по факту ничем помочь не может. Как следует из заявления, из-за изменений в законодательстве в конце декабря 2019 года вопрос по распределению квот закреплен за Минздравом РФ.
«По данным регионального минздрава, в прошлом году такая заявка центра в Нижнем Тагиле была одобрена, на эндопротезирование коленных суставов было получено 1 тыс. 100 квот. В этом году руководство госпиталя также формировало заявку, и решение по ней ожидается в марте», — отмечается в сообщении.
Также в департаменте подчеркнули, что власти Свердловской области уже предлагали УКЛРЦ изменить вид деятельности. Впрочем, как показал 2020 год, этот вариант тоже не спас бы центр.
Еще в середине февраля 2021 года нижнетагильский центр выставил региональному минздраву счет на 22 млн руб. за период, когда УКЛРЦ был перепрофилирован в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам представителей медцентра, учреждение начало принимать больных с таким диагнозом с июня 2020 года. Руководство УКЛРЦ насчитало 120 сотрудников, которые должны были получить выплаты за работу в опасных условиях.
В целом ответ областных властей о собственном бессилии вызвал у коллектива УКЛРЦ удивление. В учреждении посчитали, что в региональных структурах неверно истолковали закон, который был приведен в качестве аргумента об отсутствии квот.
«Решение Минздрава РФ не может влиять на действия минздрава Свердловской области, так как в первом случае речь идет о федеральных квотах, во втором — о региональных. Никто не препятствует местным чиновникам запланировать эти средства без участия софинансирования, как того требует закон в отношении подведомственных учреждений. Более того, существуют примеры, когда регионы так и поступают, например — Тюменская область», — отметили в УКЛРЦ.
Напрямую власти Свердловской области на это замечание отвечать не стали, однако 3 марта 2021 года появилась информация о планах «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) взыскать с центра имени В. В. Тетюхина предоставленный ранее заем в размере 1,2 млрд руб. В департаменте информполитики региона подтвердили, что сейчас КРСУ пытается вернуть деньги в досудебном порядке. Если сторонам так и не удастся договориться по квотам и займам, это может в перспективе поставить крест на единственном в области проекте государственно-частного партнерства в области развития высокотехнологичной медицины.
Следует напомнить, что Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был открыт еще в 2014 году. Основным инвестором проекта стало ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которым прежде руководил Вячеслав Тетюхин (скончался 11 апреля 2019 года). Общий объем инвестиций в этот проект только за четыре года составил 5 млрд руб.
В 2017 году В. Тетюхин говорил, что реабилитационный центр должен окупить себя через 10-11 лет, но при условии полной загрузки. Предполагалось, что большую часть пациентов УКЛРЦ могли поставить по государственным квотам. Соответственно, операции оплачивались за счет бюджета или ТФОМС. Более того, еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил выделить отдельные федеральные квоты для учреждения.
С самого открытия у медцентра были проблемы с загрузкой, но при жизни В. Тетюхина определенные моменты учреждению удавалось сглаживать. Однако после смерти бывшего руководителя ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» отношения между региональными властями и медцентром стали напряженными. К настоящему времени стороны находятся на грани открытого конфликта.
Вместе с тем финансовые споры областного минздрава и УКЛРЦ начали замечать на федеральном уровне. Так, в конце января 2021 года депутат Госдумы Алексей Балыбердин направил обращение Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться с отсутствием доплат медикам центра за работу с пациентами с COVID-19.
Логично, что подобные истории могут поставить под вопрос инвестиционную привлекательность региона не только для медицинских проектов, но и для реализации механизмов государственно-частного партнерства. Поведение властей Свердловской области может вызвать сомнения у потенциальных инвесторов в надежности таких партнеров.
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