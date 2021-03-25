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«Корпорация развития Среднего Урала» взыскивает с госпиталя Тетюхина более 1 млрд 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) подало иск к АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (Госпиталь ВИТ) о взыскании 1 млрд 405 млн руб. Информация об этом указана в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Речь идет об Уральском клиническом лечебно–реабилитационном центре им. В. В. Тетюхина (УКЛРЦ), учредителем которого является Госпиталь ВИТ.

Причина финансовых претензий КРСУ в определении Арбитражного суда Свердловской области не уточняется. Предварительное судебное заседание назначено на 25 мая 2021 года.

Как сообщал УрБК, ранее в КРСУ отмечали, что планируют взыскать с лечебного центра 1,2 млрд руб., которые были предоставлены в виде займа в рамках государственно-частного партнерства. Общая сумма вложений госкорпорации в проект составила более 5 млрд руб.

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