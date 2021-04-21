Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области за год вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2021 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



По сравнению с IV кварталом 2020 года показатель вырос на 36%.



Отметим, что объем предложения в этом сегменте за последний квартал сократился на 7%, за год индикатор не изменился.



«Растущий спрос на рынке земельных участков во многом поддерживается за счет государственных мер поддержки, предпринимаемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Важным шагом в этом отношении стало расширение программы «Семейной ипотеки» — льготная ставка в 6% годовых теперь доступна не только при приобретении готового жилья, но и при строительстве частного дома или покупке земельного участка», — заявил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито» Недвижимости Дмитрий Алексеев.