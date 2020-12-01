Больше половины российских работодателей высказались против длинных выходных в мае 2021 года

УрБК, Москва, 26.04.2021. Больше половины работодателей в России не поддержали решение о продлении выходных с 1 по 10 мая 2021 года, следует из данных экспресс-опроса портала HeadHunter.
Отрицательный отзыв по данному решению высказали 23% работодателей, еще 38% сказали, что не поддерживают пролонгацию выходных.
«Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом», — говорится в сообщении.
При этом 54% из числа опрошенных не определились с тем, как будут соблюдать новый график.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочем периоде на срок с 1 по 10 мая 2021 года.
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