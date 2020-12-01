УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

Больше половины российских работодателей высказались против длинных выходных в мае 2021 года

УрБК, Москва, 26.04.2021. Больше половины работодателей в России не поддержали решение о продлении выходных с 1 по 10 мая 2021 года, следует из данных экспресс-опроса портала HeadHunter.

Отрицательный отзыв по данному решению высказали 23% работодателей, еще 38% сказали, что не поддерживают пролонгацию выходных.

«Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом», — говорится в сообщении.

При этом 54% из числа опрошенных не определились с тем, как будут соблюдать новый график.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочем периоде на срок с 1 по 10 мая 2021 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.12.2020 Всего 13% российских работодателей выплатят сотрудникам новогодние премии

УрБК, Москва, 01.12.2020. В 2020 году всего 13% российских работодателей планируют выплатить своим сотрудникам ...

22.11.2019 Большинство российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам

УрБК, Москва, 22.11.2019. Больше половины (51%) российских работодателей не намерены премировать своих сотрудников по ...

12.09.2019 Большинство российских работодателей против перехода на четырехдневную рабочую неделю

В России большинство компаний против перехода на сокращенную рабочую неделю. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на ...

12.09.2019 Большинство российских работодателей против перехода на четырехдневную рабочую неделю

УрБК, Москва, 12.09.2019. В России большинство компаний против перехода на сокращенную рабочую неделю. Об этом пишут ...

21.12.2012 Почти половина работодателей планирует поднять зарплаты сотрудникам в следующем году

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. 47% российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в следующем ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей30.03.2021Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции29.03.2021Преимущества реновации29.03.2021Какие законы вступают в силу в апреле31.03.2021Регионы: продвижение невозможно
Архив новостей
Апрель 2021 (597)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18