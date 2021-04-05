МЧС предупредило о пожароопасных выходных на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. По информации синоптиков, 23-25 апреля на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



По данным свердловских спасателей, в эти дни значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения.



«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности», — сообщают в ведомстве.



Жителям региона рекомендуется не использовать открытый огонь, не сжигать мусор, порубочные остатки, не разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.



Как сообщал УрБК, ранее в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу прогнозировали, что пожароопасный период в Свердловской области начнется в середине апреля, а пик его придется на май-июнь.