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МЧС предупредило о пожароопасных выходных на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. По информации синоптиков, 23-25 апреля на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным свердловских спасателей, в эти дни значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения.

«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности», — сообщают в ведомстве.

Жителям региона рекомендуется не использовать открытый огонь, не сжигать мусор, порубочные остатки, не разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.

Как сообщал УрБК, ранее в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу прогнозировали, что пожароопасный период в Свердловской области начнется в середине апреля, а пик его придется на май-июнь.

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