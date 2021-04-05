МЧС предупредило о пожароопасных выходных на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. По информации синоптиков, 23-25 апреля на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным свердловских спасателей, в эти дни значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения.
«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности», — сообщают в ведомстве.
Жителям региона рекомендуется не использовать открытый огонь, не сжигать мусор, порубочные остатки, не разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.
Как сообщал УрБК, ранее в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу прогнозировали, что пожароопасный период в Свердловской области начнется в середине апреля, а пик его придется на май-июнь.
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Пожароопасный период в Свердловской области в 2021 году может начаться в середине ...08.06.2020 МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило о том, что 8-10 июня ...01.08.2018 Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В первые дни августа местами в Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная ...02.07.2018 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...26.05.2016 В большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2016. По информации синоптиков 26 и 27 мая в большинстве районов Свердловской области ...