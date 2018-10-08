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Пик числа лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году прогнозируют на май-июнь

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Пожароопасный период в Свердловской области в 2021 году может начаться в середине апреля, а пик его придется на май-июнь. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

По его словам, в этом году весна идет с запозданием, но долгосрочный прогноз не так утешителен.

В Департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному прогнозируют, что пик лесных пожаров на Среднем Урале придется на май-июнь. Это связано с выходом населения на шашлыки, посещением дачных участков, а также палом сухой травы.

«Районами Свердловской области, наиболее подверженными риску лесных пожаров остаются остаются Каменск-Уральский район и Екатеринбург –лесной фонд свердловского лесничества и городские леса. Это связано с началом шашлычного сезона. На севере Свердловской области лесные пожары чаще регистрируются ближе к осени это объясняется частым посещение лесов рыбаками, охотниками и туристами», — рассказал О. Сандаков.

По итогам 2020 года общая площадь лесных пожаров на Среднем Урале составила почти 9 тыс. га. Наибольшая горимость фиксировалась в Гаринском, Ивдельском и Серовском городских округах, уточнил начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

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