УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:45

Президент РФ поручил продлить до Екатеринбурга автомагистраль Москва — Казань к 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил до 2024 года продлить трассу М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга.

По его словам, дополнительные средства на этот проект будут выделены.

«Мы выделим средства на опорные автомагистрали. Так, магистраль Москва — Казань нужно продлить до Екатеринбурга», — сказал глава государства.

Строительство трассы М-5 началось в марте 2021 года. Стоимость проекта составляет 650 млрд руб., общая протяженность (из Москвы в Казань) — 794 км. Расчетное время, за которое можно преодолеть расстояние из Москвы в Казань, составляет 6,5 часа.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.08.2020 Владимир Путин пообещал продлить проектируемую платную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

УрБК, Москва, 28.08.2020. Президент РФ Владимир Путин пообещал продлить проектируемую платную трассу М-12 Москва — ...

10.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил продлить платную автотрассу Москва — Казань до Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху ...

25.11.2019 Платную скоростную автотрассу Москва — Екатеринбург могут достроить в 2030 году

УрБК, Москва, 25.11.2019. Платную скоростную автотрассу Москва — Казань планируется построить в 2027 году. До ...

17.03.2015 «РЖД» объявляет конкурс на разработку проектной документации для строительства ВСМ «Москва — Казань — Екатеринбург»

УрБК, Москва, 17.03.2015. ОАО «РЖД» объявило конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проведению ...

17.02.2012 Строить скоростную магистраль Москва — Екатеринбург готовы компании из Франции и Германии

ОАО «Проектная компания ВСМ-2» (Екатеринбург) в конце 2012 года планирует объявить тендер на строительство ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей22.03.2021Малозаметный Урал22.03.2021За лекцию — статья23.03.2021Полумеры для стройплощадок23.03.2021ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна
Архив новостей
Апрель 2021 (496)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18