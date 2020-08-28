Президент РФ поручил продлить до Екатеринбурга автомагистраль Москва — Казань к 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил до 2024 года продлить трассу М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга.



По его словам, дополнительные средства на этот проект будут выделены.



«Мы выделим средства на опорные автомагистрали. Так, магистраль Москва — Казань нужно продлить до Екатеринбурга», — сказал глава государства.



Строительство трассы М-5 началось в марте 2021 года. Стоимость проекта составляет 650 млрд руб., общая протяженность (из Москвы в Казань) — 794 км. Расчетное время, за которое можно преодолеть расстояние из Москвы в Казань, составляет 6,5 часа.