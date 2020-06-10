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В Екатеринбурге будут судить экс-гендиректора компании «АОРА» за невыплату зарплаты сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Мировому судье судебного участка № 2 Кировского судебного района Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «АОРА», обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в период с декабря 2018 по ноябрь 2020 года, будучи генеральным директором ООО «АОРА», не выплачивал более двух месяцев зарплату девяти работникам.

Отмечается, что при этом у обвиняемого была возможность выплатить зарплату сотрудникам, однако он расходовал денежные средства на иные нужды.

«Кроме того, за указанный период времени с расчетного счета ООО «АОРА» обвиняемому выдано наличными денежными средствами свыше 4,2 млн рублей, которыми он из корыстной и иной личной заинтересованности распорядился по своему усмотрению на личные нужды и иные цели, не связанные с деятельностью ООО «АОРА», — говорится в сообщении.

Бывший гендиректор компании обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».

В прокуратуре региона уточняют, что по этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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