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Овощи надавили на инфляцию

Овощи надавили на инфляциюПродовольственная инфляция в целом по России и в Свердловской области продолжает ускоряться, о чем свидетельствует обновленная статистика. В лидерах подорожания — яйца, мясо птицы и овощи. Кроме того, растут цены на сахар и подсолнечное масло, которые были заморожены. При этом Банк России уже предупредил, что такие меры, как фиксация цен, грозят нанести ущерб отрасли.

По данным Росстата, за последнюю неделю — с 6 по 12 апреля 2021 года — цены на яйца выросли на 2,3% в сравнении с предыдущей неделей, а в период с 1 января по 12 апреля текущего года — на 11,6%. Мясо курицы с начала года в стране подорожало на 14,6%, за минувшую неделю цены не изменились.

Также с 6 по 12 апреля существенно подорожали морковь (+2,6%), картофель (+1,8%), капуста (+1,5%), лук (+1,1%). С начала 2021 года морковь подорожала на 39,6%, картофель — на 35,8%, лук — на 21,4%, капуста — на 17,2%. Также с 6 по 12 апреля выросли цены на сахар (+0,7%), подсолнечное масло (+0,1%), рис (на 0,3%), черный и пшеничный хлеб (на 0,2%). Примечательно, что еще в начале апреля 2021 года правительство РФ выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла, чтобы сбить цены.

«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 руб. на 1 литр масла и 5 руб. на 1 кг сахара», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Примерно за тот же период — с 5 по 12 апреля 2021 года — в Свердловской области на 3,25% выросли средние потребительские цены на картофель (до 38,13 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Также подорожали глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,42%, до 359,45 руб. за кг), морковь (на 3,2%, до 49,02 руб. за кг), карамель (на 1,89%, до 246,34 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (на 1,84%, до 24,86 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,49%, до 105,98 руб. за кг), а также молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 1,26%, до 86,24 руб. за литр).

Зато Свердловская область отстает от общероссийского тренда подорожания мяса птицы и яиц. Ранее местные производители заверили УрБК, что на региональном уровне повышения цен на яйца не ожидается.

В целом по итогам марта 2021 года продовольственная инфляция на Среднем Урале, по данным Банка России, вышла на уровень 6,6% в годовом выражении. И, как следует из обновленных данных ЦБ РФ, ожидать скорого ослабления инфляции не следует. Как ранее писал УрБК, в первую очередь на общую картину будет влиять дальнейшее подорожание фруктов и овощей.

«Рост цен на другие овощи и фрукты остается повышенным относительно прошлого года: снижение урожая уменьшило запасы отечественной продукции, а поступление нового урожая может произойти позже обычного из-за сдвига посевной кампании в южных регионах по причине холодной погоды. Это приводит к увеличению спроса на импортную продукцию, которая подорожала из-за ослабления рубля», — говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Мартовское подорожание мяса, мясопродуктов и яиц аналитики объяснили ухудшением эпизоотической ситуации (вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней).

Примечательную деталь выявили аналитики Банка России в ситуации с ростом цен на сахар и подсолнечное масло (хотя цены на продукцию были заморожены еще с конца прошлого года). Во-первых, специалисты подтвердили, что торговые сети действительно столкнулись с отсутствием этих товаров (Минсельхоз РФ эту информацию опровергал). Во-вторых, эксперты напрямую заявили, что такая мера, как заморозка цен, себя уже не оправдывает.

«На период действия новых мер цены могут стабилизироваться, хотя в начале апреля их рост продолжился, однако увеличение срока их действия может привести к накоплению более значительных дисбалансов, созданию неконкурентных условий для крупных компаний и негативным последствиям для производства и инвестиций в отрасль в среднесрочном периоде», — говорится в исследовании.

Напомним, что в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на ряд товаров до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года. Согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.

В целом, как неоднократно писал УрБК, до начала лета темпы общей инфляции будут только разгоняться. В первую очередь под давлением роста цен на продукты питания.

При этом рассчитывать на то, что новый урожай с юга позволит сбить темпы инфляции, не приходится. К примеру, краснодарские производители риса уже анонсировали подорожание продукции из нового урожая. В качестве причин они указали рост цен на ГСМ, удобрения, ЖКХ, а также девальвацию рубля. Судя по перечисленным факторам, анонсировать подорожание своей продукции сможет любой производитель сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, по неизвестной причине в Краснодарском крае решили сократить посевные площади в 2021 году. Добавим, что ранее аграрии (пытаясь стабилизировать рынок) сокращали площади сахарной свеклы, гречихи и картофеля (как в Свердловской области). К чему это приводило, можно было наблюдать с 2014 года. Наметившиеся в то время кризисные тенденции и факторы на продовольственном рынке никуда не исчезли. А значит, нестабильность с ценами и объемами производства будет сохраняться на протяжении неопределенного времени.

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