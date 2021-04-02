Контракт на строительство общежития УрФУ могут заключить с компанией из Группы ЛСР

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Победителем конкурса на строительство студенческого общежития Уральского федерального университета в Екатеринбурге могут объявить ООО «ЛСР-Строй» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге). Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Эта организация оказалась единственным участником торгов. Протокол по итогам аукциона направлен на подписание всем членам комиссии.
Согласно проектной документации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчик должен к 7 ноября 2022 года возвести 16-этажное здание по улице Фонвизина, 8. Начальная цена аукциона составляет 1,2 млрд руб.
В начале марта 2021 года стало известно, что УрФУ разорвал контракт на строительство общежития с «ЛСР. Строительство — Урал». Компания была выбрана по итогам первого конкурса с начальной стоимостью 1 млрд 195 млн руб.
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