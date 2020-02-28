Турция на паузе

В понедельник, 12 апреля, федеральный оперштаб принял решение о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня. По оценке Ассоциации туроператоров России, это сорвало отдых более 500 тыс. граждан, которые купили путевки. При этом часть туристов планировала отправиться за границу по ваучерам, полученным еще в 2020 году.



Сорвано более полумиллиона туров



Согласно решению оперштаба, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя регулярными рейсами в неделю. И только из Москвы в Стамбул. Туристам, которые уже приобрели туры на ближайшие даты, рекомендуется временно отложить поездки. Туроператорам дали указание приостановить продажу путевок в эти две страны.



Основанием для принятия данного решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Турции. В последнее время там растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вдобавок к этому у вернувшихся оттуда туристов начали диагностировать новые штаммы COVID-19. К примеру, в Екатеринбурге был выявлен первый случай заражения британским штаммом. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Турции.



В свою очередь, Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже сообщила, что общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая, составило 533 тыс. 200 человек. Совокупная стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро, или 32 млрд руб.



«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — говорится в сообщении АТОР.



Помимо этого, россияне, по предварительным оценкам, забронировали на апрель-май 6-7 тыс. туров в Танзанию.



Эксперты называют огромным ударом по туристической отрасли фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления с большим количеством перенесенных с прошлого года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании.



«Масштаб и последствия этого удара с учетом всех негативных последствий пандемии для турсектора могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте 2020 года», — отмечают эксперты.



Особенно болезненно запрет на чартерные рейсы может отразиться на свердловских туроператорах, которые рассчитывали возместить потери после открытия международных перелетов из екатеринбургского аэропорта Кольцово.



«Для нас это очень важно с практической точки зрения. В первую очередь мы сможем формировать летнее расписание, реализовывать туры раннего бронирования. До этого было сложно объяснять в агентствах туристам, как при закрытом Кольцово можно было предлагать туры с вылетами из Екатеринбурга за рубеж», — комментировал УрБК президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.



Другие участники рынка, в свою очередь, рассчитывали на открытие новых направлений: Кипр, Греция, Египет, Чехия и так далее.



Масштабы бедствия



Понятно, что решение федерального оперштаба поставило крест на планах уральского турбизнеса по выходу из кризиса. Как пояснил УрБК Михаил Мальцев, потери для туротрасли, безусловно, будут. Но «масштаб бедствия» для рынка можно оценить в зависимости от механизма компенсаций и возврата средств.



«Понятно, что вывоз будет осуществляться за счет туроператоров по чартерным программам и за счет авиакомпаний, если это регулярные рейсы. Но до конца не прописана механика. Кто, кому и в каких долях должен выплачивать. Что является основанием для возврата средств, или это будет по ваучерам», — сказал президент Уральской ассоциации туризма.



Также он отметил, что в Свердловской области остаются туристы, которые не успели воспользоваться ваучерами, которые были выданы за несостоявшиеся перелеты в 2020 году. Всего, по оценке М. Мальцева, из 533,2 тыс. туристов, оставшихся без отдыха, жители Уральского федерального округа составляют 12%.



Действительно, до настоящего времени власти не дали каких-либо пояснений по поводу конкретных механизмов господдержки. Зампредседателя правительства РФ, председатель оперштаба Татьяна Голикова пока ограничилась рекомендациями. В частности, она посоветовала туристам поменять направление отдыха или изменить сроки путевок.



Глава Ростуризма Майя Ломидзе, в свою очередь, заявила о подготовленных мерах поддержки для туроператоров.



«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров — чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и — самое главное — помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами», — сказала М. Ломидзе.



Впрочем, как отметил М. Мальцев, масштаб господдержки будет зависеть в том числе от размера отчислений в фонд «Турпомощь». А за 2020 год сборы, по словам Майи Ломидзе, снизились.



В прошлом году, после того как границы были закрыты с 28 марта по 31 июля, российская туристическая отрасль, по данным Ростуризма, потеряла 2,1 трлн руб. от оборота за 2019 год (60%). В среднем ежегодный оборот турбизнеса равнялся 3,7 трлн руб. Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за локдауна и закрытия границ за прошлый год снизился на 44%.



Рынок в неопределенности



В то же время некоторые участники туротрасли опасаются, что Турция и Танзания могут стать не последними странами, с которыми Россия вновь прервет авиасообщение. Здесь следует напомнить, что мутировавшие штаммы коронавируса завозят отдыхающие из других стран. Например, южноафриканский штамм попал в Екатеринбург вместе с туристкой, прилетевшей из Объединенных Арабских Эмиратов.



Сроки приостановки авиасообщения с Турцией, по мнению представителей турбизнеса, могут оказаться примерными. В частности, Россия еще с 22 декабря 2020 года приостановила полеты в Великобританию из-за британского штамма COVID-19, и с того времени запрет несколько раз продлевался.



В этой связи участникам рынка да и самим туристам в Свердловской области остается надеяться, чтобы процесс открытия границ не пошел в обратную сторону.